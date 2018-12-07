شكرا لقرائتكم خبر عن احمد مكي .. دويتو مع منى الشاذلى وفنان "ملبوس" أبرز لقطات حلقته فى معكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استضافت الإعلامية منى الشاذلى، النجم أحمد مكى فى برنامجها "معكم"، أمس الخميس، وتحدث مكى فى أول لقاء تلفزيونى مطول يجريه بعد سنوات من الانقطاع عن الظهور حول أفكار أغانيه والقصص الحياتية التى مر بها ودفعته لتقديم تلك الأغانى، كما تطرق إلى أشهر أدواره السينمائية ويعلق على أشهر الإيفيهات التى قدمها عبر تلك الأدوار وأصبحت دارجة بين الناس فى الشارع.

وأجرت منى الشاذلى جولة داخل الاستوديو الذى يسجل فيه مكى أغانيه وتحقق ملايين المشاهدات عبر وسائل التواصل الاجتماعى، وغنت معه أغنية "راب"، تقول كلماتها: "من أول ما صحيت من نومى وأنا حاسة أن يومى عذاب، لكن عمرى ما جه على بالى أن أكون مع مكى براب، طول عمرى بقدم وبحاور يعملوا ليا ألف حساب ويجيلى مكى فى الآخر وألاقى نفسى بغنى الراب".

وصرح مكى خلال الحوار بأنه كان يفطر فى شهر رمضان مع إذاعة أول جزء من مسلسل الكبير ، مع والدته وعندما رأت مشهد فيه " الكبير وجونى وحزلقوم"، قالت له: "أنت مجنون ولا ملبوس".



احمد مكي

وكشف مكى، أن فيلمه القادم يدور حول أحد أبيات الشعر للإمام الشافعى مؤكدا أنه يرفض الفن المخادع الذى لا يمس أحد، ويعشق فن "الراب " بسبب المصداقية على الرغم من هذا الفن مستواه انحدر فى الوقت الراهن – بحسب قوله –

وحكى مكى كواليس الوعكة الصحية التى تعرض لها وتوغل فيروس فى حلقه بسبب تشخيص خطأ من طبيب أعطى له مضادا حيويا نشط الفيروس الذى تسبب فى احتقان للزور لدرجة أنه كن لا يقوى على البلع، وتوجه إلى طبيب آخر شخص له المرض ولكن بعد انتشار الفيروس، وفقد الكثير من وزنه، مضيفا أن الفيروس كان فى الطحال وخرج على الزور وتسبب فى احتقان شديد جعله لا يتحرك من المنزل أو يقوى على الكلام نهائيا.

وتابع: العلاج من هذا الفيروس أخذ سنة كاملة بسبب التشخيص الخطأ ولكن الطبيعى يأخذ من 3 لـ4 أشهر فقط، وكنت أنزف دما مع السعال، حتى وصلت إلى التعافى الكامل بعد عام، مؤكدا أنه كان معزولا عن أسرته بسبب هذا الفيروس المعدى.