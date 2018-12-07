شكرا لقرائتكم خبر عن مساعدة أسرية.. شاهد كيف يحفظ شاروخان أغانى أفلامه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حظى النجم العالمى شاروخان، بمساعدة ابنته فى حفظ أحدى أغانى فيلمه المنتظر "Zero"، فظهر فى كواليس التصوير اثناء جلوسه مع ابنته سوهانا، التى تبلغ من العمر 18 عاماً، وهى تحاول تدريبة على حفظ كلمات أغنية " Mere Naam Tu" التى يؤديها والدها فى الفيلم.

وكتب شاروخان على تويتر :" وسط كل الأشياء التى فعلتها من أجل أغنية Mere Naam Tu، لكن يظل هذا هو الأحلى على الإطلاق، ابنتى تعلمنى كلمات الأغنية فى موقع التصوير، أتمنى أن توافق عليها عندما تراها فى الفيلم".



شاروخان مع ابنته فى كواليس الفيلم

فيلم الدراما والرومانسية "Ziro" من بطولة نجوم هوليوود شاروخان، كاتريينا كييف وأنوشكا شارما، ويظهر فيه النجم سلمان خان كضيف شرف، ومن إنتاج جورى خان زوجة شاروخان، سيتزامن عرض الفيلم فى السينمات مع أعياد الكريسماس فى 21 ديسمبر، ويحكى عن رجل قزم "قصير القامة" أعزب لكنه يعرف كيف يستمتع بحياته، يقابل امرأتان مختلفان تماماً فى طريقة التفكير، يساعداه فى توسيع آفاقه للعثور على الغرض الامثل للحياة.



بوستر فيلم Zero

يذكر أن شاروخان تزوج من جورى تشيبر، وهى بنجابية هندوسية، وذلك فى حفل زفاف هندوسى تقليدى فى 25 أكتوبر عام 1991، وذلك بعد قصة حب لمدة ست سنوات، ولديهم 3 أبناء هم أريان مواليد 1997 وابنتهم سوهانا مواليد 2000، وفى عام 2013، أصبحوا آباء لطفلهم الثالث أبرام، الذى ولد من خلال أم بديلة، وأكد النجم أنه يؤمن بقوة بالإسلام ويعتز بدينه لكنه أيضاً يحترم دين زوجته.