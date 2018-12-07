شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الليف ينتهى من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "زنانة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المطرب نادر أبو الليف من تسجيل أغنية جديدة تحمل اسم "زنانة"، والأغنية من كلمات السيد على، وألحان عماد تاج، وتوزيع مورو، ومن المقرر أن يطرحها أبو الليف على مجموعة كبيرة من الإذاعات.

من ناحية أخرى يشارك حاليا أبو الليف فى مسرحية "كينج كونج" على مسرح البالون، وهى من بطولة محسن محيى الدين، ومجدى عبد الحليم.

يذكر أن آخر أعمال "أبو الليف" أغنية (عارفك)، وهى من كلمات وألحان هشام صادق وتوزيع صادق عادل، وقد أهدى أبو الليف الأغنية للهضبة عمرو دياب؛ لأنه من أشد معجبيه نظرا لما قدمه الهضبة خلال مشواره الفنى من أغانٍ تركت بصمة كبيرة لدى جمهوره وجعلته أيدول بالنسبة لكل المطربين.