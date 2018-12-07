شكرا لقرائتكم خبر عن صغرت 20 سنة.. شاهد الملامح الطفولية للقاء الخميسى بسبب شعرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عشرات الأدوار السينمائية والدرامية قدمتها النجمة لقاء الخميسى خلال مشوارها الفنى، تبتعد في غلبيتها تماما عن تجسيد الشر، بسبب ملامحها التى يغلب عليها البراءة والتلقائية.

آخر ما قدمت النجمة لقاء الخميسى، فى الدراما كان مسلسل "أبواب الشك"، والذى يعرض حاليا على شاشة تليفزيون الحياة، ويشاركها البطولة خالد سليم وأحمد صلاح حسنى وإخراج أحمد سمير فرج.

وقد نشرت الفنانة لقاء الخميسى، مؤخرا، صورة بتسريحة شعر أعادتها "طفلة" مرة أخرى، حيث أكدت تعليقات متابعيها أنها "صغرت 20 سنة"، فيما أشادت التعليقات الأخرى بدورها فى مسلسل "أبواب الشك".