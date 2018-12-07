بالصور- تكريم تامر حسني وآسر ياسين ومنة شلبي في حفل "نجم العرب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أقيم مساء أمس الخميس، في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، حفل "نجم العرب"، بحضور عدد كبير من نجوم الفن، وقدمت الحفل المذيعة إنجي علي.

وكان من بين المكرمين "تامر حسني، خالد سليم، كارمن سليمان، أحمد السعدني، محمد هنيدي، منة شلبي، رامي جمال، أحمد شيبة، أكرم حسني، محمود عبدالمغني، المنتج وليد منصور، طارق عبدالعزيز، عمرو عبدالجليل".

كم شهد الحفل تكريم "آسر ياسين، جمال سليمان، رانيا يوسف، محمد الشرنوبي، أروى جودة، علي ربيع، المخرج وائل إحسان، المخرج محمد جمال العدل والإعلامي أسامة كمال".