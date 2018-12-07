الليلة.. أحمد فتحي ضيف عمرو أديب في "الحكاية" على "MBC مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يستضيف الإعلامي عمرو أديب في برنامجه "الحكاية" المعروض على قناة "MBC مصر"، في تمام العاشرة مساء اليوم الجمعة، الفنان الكوميدي أحمد فتحي.

ويتحدث فتحي في حواره عن الأعمال الفنية التي شارك في بطولتها في السينما والتليفزيون، ويكشف عن جديده خلال الفترة المُقبلة.

يُذكر أن برنامج "الحكاية.. مع عمرو أديب" يُعرض على شاشة MBC مصر، من الجمعة للاثنين في تمام العاشرة مساءً، ويقدم فقرات وحكايات وقصص متنوعة تهم كل أفراد العائلة.