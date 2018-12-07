محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
يستضيف الإعلامي عمرو أديب في برنامجه "الحكاية" المعروض على قناة "MBC مصر"، في تمام العاشرة مساء اليوم الجمعة، الفنان الكوميدي أحمد فتحي.
ويتحدث فتحي في حواره عن الأعمال الفنية التي شارك في بطولتها في السينما والتليفزيون، ويكشف عن جديده خلال الفترة المُقبلة.
يُذكر أن برنامج "الحكاية.. مع عمرو أديب" يُعرض على شاشة MBC مصر، من الجمعة للاثنين في تمام العاشرة مساءً، ويقدم فقرات وحكايات وقصص متنوعة تهم كل أفراد العائلة.
شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة.. أحمد فتحي ضيف عمرو أديب في "الحكاية" على "MBC مصر" على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة مصراوى وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي مصراوى ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .