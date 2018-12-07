شاهدوا.. اميركية استحمت في الفندق فأصبحت نجمة مواقع اباحية!

كتب امير فتحي في الجمعة 7 دجنبر 2018 12:22 مساءً -

استحمام

تقدّمت سيدة اميركية من شيكاغو برفع ​دعوى قضائية​ على أحد الفنادق في مدينة نيويورك، وذلك بسبب تصويرها خلسة وهي عارية أثناء استحمامها في حمام غرفتها عام 2015.

وطالبت هذه السيدة بتعويض قدره 100 مليون دولار، وقالت انه تم تصويرها بكاميرا خفية، موجودة في حمام غرفتها بالفندق، وصدمت بعد ذلك بانتشار فيديو يظهرها وهي عارية في الحمام على المواقع الاباحية، مرفقا باسمها كاملا.

بدوره اعرب متحدث باسم الفندق عن استيائه الشديد من هذه الحادثة، وقال انهم صدموا بذلك وسيتعاونون مع السلطات المختصّة في هذه القضية.