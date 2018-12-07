تايلور سويفت تتصدر إحصاءات Billboard لعام 2018!

متابعة الخليج 365: تصدّرت النجمة العالمية تايلور سويفت، قائمة مجلة Billboard الأمريكية لعام 2018 بعد النجاح الكبير الذي حققه ألبومها الأخير Reputation.

وتُعد هذه المرة الثالثة التي تتصدّر فيها تايلور سويفت لائحة بيلبورد، حيث احتلّت المرتبة الأولى أيضًا في عام 2009 بألبوم Fearless وعام 2015 بألبوم 1989.

الجدير بالذكر أن تايلور سويفت انتهت من جولتها الغنائية الخامسة التي حملت نفس اسم ألبومها Reputation يوم 21 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بعد انطلاقها في 5 أيار/مايو.