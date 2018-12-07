بأوامر طبية.. جاستين تمبرليك يؤجل حفلاته من جديد

متابعة الخليج 365: أعلن المغني الأمريكي جاستين تمبرليك، تأجيل حفلات جولته الغنائية Man Of The Woods التي كان المقرر أن يحييها في شهر كانون الأوّل/ديسمبر الجاري بسبب عدم تماثله للشفاء بشكل كامل.

ونشر تمبرليك بيانًا عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي وجاء فيه: “مرحبا أصدقائي.. أنا آسف.. سيتم تأجيل عدد من حفلات جولتي الغنائية بسبب إصابتي بتهتك في الأحبال الصوتية.. أتماثل للشفاء ولكن أحبالي لم تعد لوضعها الطبيعي بعد.. لذلك يريد الاطباء مني أن أريح صوتي حتى الشهر المقبل”.

وتابع: “اعتذر بشدة، أريد العودة للمسرح وافعل كل ما بوسعي لأعود.. شكرا لتفهمكم ورأيت كل منشوارتكم ودعمكم واسعى لأعود بشكل أقوى، سأعلن عن جدول مواعيد الحفلات في وقت لاحق”.

الجدير ذكره أن جاستين تيمرليك ابتعد خلال الأسابيع الماضية عن الساحة الفنية يناءً على تعليمات الأطباء الذين أجبروه على التزام الراحة حتى تتحسن حالته.