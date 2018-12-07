متابعة بتجــــــــــــــرد: يحيي الفنانان محمد عبده ورابح صقر حفلتين غنائيتين في البحرين، يومي 15 و16 كانون الأوّل/ديسمبر الجاري بمناسبة العيد الوطني لمملكة البحرين.
ومن المقرر أن يقدّم كل من محمد عبده ورابح صقر خلال الحفلتين أجمل أغنياتهما القديمة والجديدة وتحديدًا تلك التي ينتظرها منهما الجمهور في مختلف حفلاتهما.
وقد أعرب جمهور محمد عبده ورابح صقر عن حماسهم للأمسيتين المتوقع أن تتكلل كل منهما بنجاح كبير.
شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبده ورابح صقر معًا احتفالًا باليوم الوطني لمملكة البحرين على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة بتجرد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي بتجرد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .