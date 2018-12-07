محمد عبده ورابح صقر معًا احتفالًا باليوم الوطني لمملكة البحرين

متابعة بتجــــــــــــــرد: يحيي الفنانان محمد عبده ورابح صقر حفلتين غنائيتين في البحرين، يومي 15 و16 كانون الأوّل/ديسمبر الجاري بمناسبة العيد الوطني لمملكة البحرين.

ومن المقرر أن يقدّم كل من محمد عبده ورابح صقر خلال الحفلتين أجمل أغنياتهما القديمة والجديدة وتحديدًا تلك التي ينتظرها منهما الجمهور في مختلف حفلاتهما.

وقد أعرب جمهور محمد عبده ورابح صقر عن حماسهم للأمسيتين المتوقع أن تتكلل كل منهما بنجاح كبير.