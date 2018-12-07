“قيامة ارطغرل” يحلّق عاليًا في الصدارة التركية!

متابعة بتجــــــــــــــرد: يحافظ مسلسل “قيامة أرطغرل” على صدارة نسب الأعمال الدرامية الأعلى مشاهدة في تركيا، بحسب الإحصاءات الرسمية التي نشرها موقع Gecce التركي.

وجاء في المركز الثاني مسلسل “البحر الأسود” بينما احتلّ المركز الثالث مسلسل “لا يسمح للأطفال” الذي يشهد تراجعًا مدويًّا في الآونة الأخيرة.

الجدير ذكره أن مسلسل “قيامة أرطغرل” هو بطولة كل من أنجين ألتان دوزياتان، هوليا دارجان وإسراء بيليجتش الذين يتابعهم الجمهور بفارغ الصبر في مغامرات وأحداث الجزء الجديد من العمل.