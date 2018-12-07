متابعة بتجــــــــــــــرد: يحافظ مسلسل “قيامة أرطغرل” على صدارة نسب الأعمال الدرامية الأعلى مشاهدة في تركيا، بحسب الإحصاءات الرسمية التي نشرها موقع Gecce التركي.
وجاء في المركز الثاني مسلسل “البحر الأسود” بينما احتلّ المركز الثالث مسلسل “لا يسمح للأطفال” الذي يشهد تراجعًا مدويًّا في الآونة الأخيرة.
الجدير ذكره أن مسلسل “قيامة أرطغرل” هو بطولة كل من أنجين ألتان دوزياتان، هوليا دارجان وإسراء بيليجتش الذين يتابعهم الجمهور بفارغ الصبر في مغامرات وأحداث الجزء الجديد من العمل.
شكرا لقرائتكم خبر عن “قيامة ارطغرل” يحلّق عاليًا في الصدارة التركية! على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة بتجرد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي بتجرد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .