هذا ما حققته أولى أغاني ألبوم محمد منير في 48 ساعة!

متابعة الخليج 365: يتلقى الفنان المصري محمد منير أصداءً إيجابية حول أولى أغاني ألبومه الجديد التي طرحها مؤخرًا بعنوان “طاق طاقية”.

وحقق الفيديو الخاص بالأغنية أكثر من نصف مليون مشاهدة بعد يومين على إتاحة عرضه عبر قناة محمد منير الرسمية على موقع “يوتيوب” العالمي للفيديوهات.

الأغنية تحمل عنوان “طاق طاقية” وهي من كلمات أحمد مرزوق، ألحان محمد رحيم، توزيع، مكس وماستر أسامة الهندي.

الجدير ذكره أن محمد منير كشف مؤخرًا عن البوستر الخاص بالألبوم المنتظر في مفاجأة مميّزة للجمهور ومحبّيه.

لمشاهدة فيديو أغنية “طاق طاقية”: