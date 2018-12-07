بسبب إساءته للمثليين.. كيفن هارت يتراجع عن تقديم حفل الأوسكار

متابعة بتجــــــــــــــرد: تراجع الفنان الممثل الأمريكي كيفن هارت عن تقديم حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2019.

وفي التفاصيل، وبعد الإعلان رسميًا عن أن كفين سيقدّم حفل توزيع الجوائز العالمية، اننشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي تغريدات قديمة له، كان قد هاجم فيها المثليين جنسيًا، وهو ما أثار حفيظة شريحة كبيرة من الجمهور.

واعتذر كيفن هارت عن تقديم حفل الأوسكار بتغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” أشار فيها إلى أنه اتّخذ هذا القرار رغبةً منه بألا يكون سببًا لأي تشنّج في هذه السهرة التي ستجمع ألمع نجوم العالم.

الجدير ذكره أن حفل توزيع جوائز الأوسكار سيقام في الولايات المتحدة الأمريكية يوم 25 شباط/فبراير القادم.