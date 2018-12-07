كيفن هارت يعتذر من المثليين ويتنحى عن تقديم حفل الأوسكار

قرر الممثل الكوميدي كيفن هارت التنحي عن تقديم حفل الأوسكار 2019.

واتخذ “هارت” من حسابه الخاص على موقع تويتر منبراً ليطلق سلسلة من التغريدات وقال ”اخترت أن اتنحى عن تقديم حفل الأوسكار لهذا العام… هذا لأنني لا أريد أن أكون مصدر تشتيت في ليلة ينبغي أن يحتفل بها الكثير من الفنانين الموهوبين المذهلين”.

واضاف: “أعتذر من كل قلبي لمجتمع السحاقيات والمثليين وثنائيي الميول الجنسية والمتحولين جنسيًا والمتحيرين بشأن هويتهم الجنسية بسبب كلماتي التي تفوهت بها في الماضي وكانت تفتقر للحساسية”.

وجاء قرار “هارت” بعد هجوم كبير تعرض له في الساعات الماضية عقب انتشار تغريدات قديمة له يهاجم من خلالها المثليين.