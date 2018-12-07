سعد لمجرد برفقة 3 فتيات بعد خروجه من السجن

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باريس - لايف ستايل
شارك عصام وشمة الصديق المقرب للفنان المغربي سعد لمجرد، صورة له عبر حسابه الشخصي على "انستغرام"، ظهر فيها مع 3 فتيات وهم يلوحون بعلامات الفرح والسعادة بأيديهم، في أول ظهور لـ سعد بعد الخروج من السجن ليلة الأربعاء.
وكان سعد لمجرد قد خرج من السجن في فرنسا للمرة الثانية، بعد اعتقاله بسبب قضايا اغتصاب , ولم يتم إلى الآن إصدار حكم نهائي ببراءة سعد لمجرد من تهم الاغتصاب، وهو تحت الإقامة الجبرية في العاصمة الفرنسية باريس، وينتظر حكم البراءة النهائي.
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