سعد لمجرد برفقة 3 فتيات بعد خروجه من السجن

شارك عصام وشمة الصديق المقرب للفنان المغربي سعد لمجرد، صورة له عبر حسابه الشخصي على "انستغرام"، ظهر فيها مع 3 فتيات وهم يلوحون بعلامات الفرح والسعادة بأيديهم، في أول ظهور لـ سعد بعد الخروج من السجن ليلة الأربعاء.

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وكان سعد لمجرد قد خرج من السجن في فرنسا للمرة الثانية، بعد اعتقاله بسبب قضايا اغتصاب , ولم يتم إلى الآن إصدار حكم نهائي ببراءة سعد لمجرد من تهم الاغتصاب، وهو تحت الإقامة الجبرية في العاصمة الفرنسية باريس، وينتظر حكم البراءة النهائي.