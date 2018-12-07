ياسمين صبري تكشف سر غيابها عن مواقع التواصل الاجتماعي

عادت الفنانة ياسمين صبري من جديد إلى مواقع التواصل الاجتماعي ، بعد أن قامت خلال الأيام الماضية بإغلاق كل الحسابات الخاصة بها .

وعلقت " صبرى " على صفحتها الشخصية على موقع توتير قائلة "للمهتمين .. ببساطة أردت وقت لنفسي".

يذكر أن ياسمين صبري تخوض الماراثون الرمضاني المقبل بعمل فني جديد بعد أن تعاقدت مع المنتج تامر مرسي على تقديم أولى بطولاتها المطلقة .