شكرا لقرائتكم خبر عن كيفين هارت يعتذر عن تقديم حفل أوسكار 2019.. تعرف على السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاجأ الممثل الكوميدى الأمريكى كيفين هارت متابعيه باعتذاره عن تقديم حفل توزيع جوائز أوسكار للعام 2019، حيث أكد أنه لن يقدم حفل أوسكار، بسبب سلسلة من التغريدات التى كتبها سابقًا على "تويتر"، بشأن المثلية الجنسية، ومهاجمته للمثليين وسخريته منهم، وقال إنه لا يريد أن يكون مصدر إلهاء، وأنه "آسف لأنى تسبب فى أذية مشاعر بعضهم".

وقال كيفين هارت "لقد اخترت عدم تقديم جائزة أوسكار لهذا العام، لأننى لا أريد أن أكون مصدر إلهاء فى ليلة يجب أن يحتفل بها العديد من الفنانين الموهوبين المذهلين، أعتذر بصدق لمجتمع المثليين عن كلماتى غير الحساسة بالماضى"، مضيفًا "أنا آسف لأننى آذيت الناس، أنا أتطور وأريد الاستمرار فى القيام بذلك، هدفى هو الجمع بين الناس لا التفريق بيننا، الكثير من الحب والتقدير للأكاديمية.. آمل أن نلتقى مرة أخرى".

وفى رسالة أخرى عبر مقطع فيديو تحدث كيفين هارت عن انتقاده من جانب البعض، وعن الطاقة السلبية الموجهة ضده، قائلا لمنتقديه "توقفوا عن البحث عن أسباب الغضب".



كيفين هارت يعتذر عن تقديم حفل أوسكار

وكان قد تم الإعلان رسميًا من جانب أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، يوم الثلاثاء الماضى، عن اختيار كيفين هارت لتقديم حفل أوسكار 2019، لكن التغريدات التى كتبها كيفين هارت منذ عدة سنوات، والتى تحمل مناهضة واضحة للمثليين، بعدما ظهرت أثار الأمر عدة دعوات إلى أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية لإقصائه من تقديم الحفل، فيما كان قد قال كيفين هارت، الثلاثاء، إن استضافة حفل توزيع جوائز أوسكار كان هدفًا على قائمته لفترة طويلة، وهو الحفل الذى سيقام فى 27 فبراير المقبل، فى مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.