شكرا لقرائتكم خبر عن سمية درويش تطرح كليب "متغيرة" فى رأس السنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت المطربة سمية درويش إنها تستعد لطرح كليب جديد يحمل اسم "متغيرة"، وهى من كلمات محمد أبو نعمة، وألحان رامى زهران، وتوزيع محمد شفيق، ومن المقرر أن يتم طرحها فى أخر شهر الحالى.

وأضافت سمية، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنها سوف تشارك فى مسرحية جديدة بعنوان "سيرة الحب" عن حياة بليغ حمدى، وتجسد شخصية وردى الجزائرية، على أن يتم عرض المسرحية على مسرح البالون فى منتصف ديسمبر الجارى.