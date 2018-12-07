شقيقة إليسا مصابة بمرض السرطان!

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كتب امير فتحي في الجمعة 7 دجنبر 2018 09:44 صباحاً -
اليسا
اعلنت الفنانة اللبنانية اليسا ان شقيقتها اصيبت بمرض السرطان، واتى حديثها خلال بث مباشر عبر حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي من ندوة تواجدت فيها في الأردن.
الجدير ذكره ان اليسا كانت قد اصيبت مؤخرا بهذا المرض وتعافت منه، وقد اصدرت البومها “الى كل اللي بيحبوني” الذي تضمّن 16 اغنية، وما زال يلاقي رواجا كبيرا ونسب مشاهدة عالية عبر قناتها الرسمية على يوتيوب.
وشكّل كليب اغنية “الى كل اللي بيحبوني” صدمة غير متوقعة للجمهور حيث انها اعلنت حينها من خلاله اصابتها بهذا المرض.
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