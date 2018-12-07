شكرا لقرائتكم خبر عن وليد أبو المجد يهدد بتفجير أبراج 11 سبتمبر من جديد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك الفنان الشاب وليد أبو المجد فى مسلسل "حشمت فى البيت الأبيض" المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، بعد أن اشتهر بتقديم "استاند اب كوميدى" الذى تميز فيه وكان بوابة عبوره إلى الدراما التليفزيونية، كما أنه يشارك فى كتابة حلقات المسلسل الذى يخرجه مصطفى فكرى.

ويسخر أبو المجد ضمن أحداث المسلسل من التطرف والإرهاب، إذ يجسد شخصية "إرهابى كيوت" يهدد بتكرار أحداث 11 سبتمبر إذا لم يلبِ البيت الأبيض طلباته، مما يضع بيومى فؤاد - الذى يجسد شخصية الرئيس الأمريكى – فى ورطة ويبدأ محاولاته لإيقاف تكرار تفجير البرجين.



وانتهى بيومى فؤاد من تصوير "حشمت فى الأبيض" الجمعة الماضية بعد فترة تصوير استغرقت شهرين، على أن يعمل مخرج العمل مصطفى فكرى على الانتهاء من المونتاج والمكساج خلال الأيام المقبلة وتجهيز حلقاته للعرض نهاية العام الجارى.





مسلسل "حشمت فى البيت الأبيض" ينتمى لنوعية المينى دراما وتدور أحداثه فى 13 حلقة ويعرض على إحدى منصات الإنترنت، وتدور أحداثه حول "حشمت" الذى يجسد شخصيته بيومى فؤاد، وهو رجل من أصول مصرية يقرر الترشح فى الانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة الأمريكية، ويفوز بها ليصبح أول مصرى داخل البيت الأبيض، وتتطور الأحداث والمواقف خلال المسلسل فى إطار كوميدى ساخر.

"حشمت فى البيت الأبيض" فكرة محمد الشواف وسيناريو وحوار ورشة كتابة شارك فيها محمد أبو السعد وليد أبو المجد وإبراهيم ربيع ، ومن إخراج مصطفى فكرى، وبطولة بيومى فؤاد، إنعام سالوسة، بدرية طلبة، حمدى المرغنى إسلام جمال، هبة عبد الغنى، رانيا ملاح، أحمد جمال سعيد، أحمد رأفت، وأسماء جلال، كذلك مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف.