ياسمين صبري تنشر صورة لها من كوريا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشرت الفنانة ياسمين صبري، عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، صورة لها من كوريا الجنوبية؛ بعد أن عادت لتتفاعل على مواقع التواصل مرة أخرى.

وكتبت ياسمين، في تعليقها على الصورة: "مدينة سول في كوريا الجنوبية واحدة من أجمل المدن اللي زرتها في العالم، بحترم الشعب المثقف دا وبحبه جدا".

يُذكر أن ياسمين صبري أغلقت منذ أيام حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي وأغلقت هاتفها وحسابها على الواتساب، في خطوة مفاجئة لجمهورها.

