شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أول تريلر للموسم الثانى من مسلسل I’m Sorry القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شبكة TruTV عن أول تريلر تشويقى للموسم الثاني من مسلسل "I’m Sorry"، والمقرر عرضه فى يناير المقبل، وفي هذا الموسم، تبدأ أندريا (أندريا سافاج) في وضع نفسها في سيناريوهات جديدة جديرة بالاهتمام، حيث تتساءل عن قيمتها السوقية في عملها، وتتعلم سلبيات امتلاك طفل الذى يستطيع القراءة، وتكتشف أن تلك الكوميديا ​​يمكن أن تذهب بعيداً في بعض الأحيان.

وينضم إليها زوجها مايك (توم إيفرت سكوت)، وابنتهما الفضولية أميليا (أوليف بتروتشي)، والوالدين المطلقين (كاثي بيكر ومارتن مول).

وانضم إلى فريق التمثيل في دور البطولة للموسم الثاني آدم سكوت، ولينون بارهام، وديان رافائيل، وسكوت أوكيرمان، وغيرهم، حسبما نشر موقع "tvseriesfinale".