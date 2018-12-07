مهرجان الإسماعيلية يبدأ استقبال أفلام مسابقة الطلبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
أعلنت إدارة مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، في دورته الحادية والعشرين برئاسة الناقد عصام زكريا، بدء استقبال أفلام مسابقة الطلبة التي تقام على هامش فعاليات المهرجان.
يذكر أن المسابقة تقام للأفلام المصرية وأن المركز القومي للسينما ينتج فيلمًا للمخرجين الفائزين داخل المسابقة.
يشار إلى أن مهرجان الإسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور خالد عبدالجليل مستشار وزير الثقافة للسينما ومن المقرر إقامته إبريل المقبل.
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