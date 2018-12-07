بالفيديو.. منزل في وسط المدابغ بـ"ورد مسموم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشرت الصفحة الرسمية لفيلم "ورد مسموم"، على "فيسبوك"، فيديو لكواليس بناء الديكور الخاص بمنزل شخصية "تحية" أحد أبطال الفيلم. وعلق الحساب الرسمي على الفيلم: "بيت تحية اتبنى جوه المدابغ، وده صعب بس مهم لتحقيق رؤية فريق العمل البصرية". يذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي، عرض الفيلم في نسخته الأخيرة، و فاز بثلاث جوائز، جائزة صندوق الأمم المتحدة للشباب، وجائزة صلاح أبو سيف (جائزة لجنة التحكيم الخاصة)، وجائزة أحسن فيلم عربي، مقدمة من "تيك توك" بقيمة 15 ألف دولار.

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