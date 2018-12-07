شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد..محمد محسن وهبة مجدى يغنيان "زرونى كل سنة مرة".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك كلا من المطرب محمد محسن، وزوجته هبة مجدى و روان عليان و أميمة الخليل الغناء أغنية "زرونى كل سنة مرة"، وسط العديد من التعليقات الرائعة من جمهورهما.
نشر الفنان محمد محسن، "فيديو" خلال غنائه بصحبة زوجته الفنانة هبة مجدى و محمد محسن، عبر صفحته على فيس بوك، وترجع الاغنية إلى الكاتب محمد يونس القاضى من ألحان وغناء الموسيقار الراحل سيد درويش ، كما غنتها آيضا المطربة فيروز.
جدير بالذكر أن آخر أعمال المطرب محمد محسن ألبومه "حبايب زمان"، والذى ضم الألبوم 11 أغنية، منها: "أصيلة يا بنت، بقالك مدة، العالية راسى، فى قلبى مكان، حبايب زمان، حبات الندى، حضنك حياة، منرضهاش للغريب، تجربة الوحدة، تلغراف، زى أغانى زمان و روان عليان و أميمة الخليل.
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