شكرا لقرائتكم خبر عن نهى عابدين تخوض أولى بطولاتها النسائية مع "الهجام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخوض الفنانة الشابة نهى عابدين أولى بطولاتها السينمائية من خلال فيلم جديد يحمل اسم "الهجام"، إخراج مرقص عادل وينتمى لأعمال البطولة الشبابية، حيث يشاركها البطولة أحمد عبد الله محمود، عمر الشناوى، محسن منصور وعدد آخر من الفنانين الشباب والمقرر البدء فى تصويره خلال الأيام القليلة المقبلة.



الفنانة نهى عابدين

وتنتظر نهى طرح "الكنز2" مع المخرج شريف عرفة فى اجازة منتصف العام الدراسى حيث تشارك فى أحداث الجزء الثانى من العمل وتجسد شخصية "غجرية"، وتشارك فى البطولة إلى جانب محمد سعد، محمد رمضان، هند صبرى، أحمد رزق، روبى، أمينة خليل، هيثم أحمد زكى، أحمد حاتم، هانى عادل، عباس أبو الحسن، عبد العزيز مخيون، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف عبد الرحيم كمال.

وعرض لنهى عابدين مؤخراً مسلسل "لدينا أقوال أخرى" على شاشة ONE، وتشارك فى بطولته الى جانب يسرا شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد حاتم، محمد شاهين، عمر زهران، سلمى أبو ضيف، لطيفة فهمى، وهدى المفتى، وتأليف عبد الله حسن وأمين جمال عبد الله أبو بكر وابراهيم محسن وإخراج محمد على، كما ظهرت فى رمضان الماضى بمسلسل "أمر واقع" مع كريم فهمى ونجلاء بدر وريم مصطفى.