مصر تفوز بجائزة "أحسن ممثل" فى مهرجان معاهد المسرح المتخصصة حول العالم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز الممثل مصطفى غريب، الطالب بالمعهد العالى للفنون المسرحية، بجائزة أحسن ممثل فى مهرجان معاهد ومدارس المسرح المتخصصة حول العالم عن عرض "دراما الشحاذين" لمخرجه محمد الرخ.

ورشحت لجنة التحكيم عرض "دراما الشحاذين" لجائزة أفضل سينوغرافيا وأفضل إخراج، وأفضل عرض مسرحى، قبل أن ينال جائزة أفضل ممثل، ما بين 18 عرضا من معاهد ومدارس المسرح المتخصصة حول العالم.

""دراما الشحاتين" بطولة، محمد ناصر، مصطفى غريب، محمود عبد الرازق، عبد الرحمن القليوبى، رنا خطاب، مريم منصور ، نادر الجوهرى، تأليف موسيقى أحمد حسنى، تعبير حركى محمد عبد الصبور، ديكور محمد أبو الحسن، دراماتورج أحمد الشريف، تأليف بدر محارب، إخراج محمد الرخ.