شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل Chilling Adventures of Sabrina يعود يوم 5 أبريل المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شبكة نيتفلكس عن موعد طرح الموسم الثانى من مسلسل Chilling Adventures of Sabrina، ومن المقرر أن تطرح أولى حلقات المسلسل يوم 5 أبريل من العام المقبل، حسبما نشر موقع " tvseriesfinale".

المسلسل من تأليف روبرتو أجيرى ساكاسا، ومن بطولة ريتشارد كويل، لوسي ديفيس، تاتي جابرييل، ميشيل جوميز، روس لينش، ميراندا أوتو، فرصة بيردومو، برونسون بينتشوت، كيرنان شيبكا، جاز سنكلير.

Chilling Adventures of Sabrina يدور حول إعادة تخيل أصل ومغامرات سابرينا الساحرة فى سن المراهقة، بجانب ميولها فى الرعب والسحر بطبيعة الحال، وتسعى سابرينا بطموح كبير فى طرد الأرواح الشريرة، ما يضعها فى مواجهة أمام شخصيتها المزدوجة، نصف ساحرة، نصف قاتلة، وبينما تقف ضد قوى الشر التى تهددها، تجد نفسها فى مواجهة أخرى مع أسرتها وضوء النهار.