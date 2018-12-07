شاهد… تامر امين تعليقا على بطانة فستان رانيا يوسف: “مينفعش تستعبطينا يا رانيا”

كتب امير فتحي في الجمعة 7 دجنبر 2018 04:58 صباحاً -

تامر امين

كشف الإعلامي تامر أمين، عن مفاجأة بشأن فستان رانيا يوسف، الذي ارتدته في حفل ختام الدورة الـ40 بمهرجان القاهرة السينمائي، مؤكدًا أن الفستان يعد نوعا جديدا في عالم الفساتين الغربية، وليس له بطانة كما ادعت الفنانة، معقبًا:”مفيش حاجة اسمها البطانة ارتفعت فوق، ومينفعش تستعبطينا يا رانيا”.

وأوضح خلال برنامج “اآخر النهار”، المذاع على قناة “النهار”، أن الفستان الذي ارتدته رانيا يوسف نوع جديد ظهر في الأسواق العالمية يسمى “see through dress” وهو جريء للغاية، ويكشف من خلاله كل شيء، وهناك فنانات عالميات كثيرات ارتدين هذا الفستان، وكانت هناك فضائح في مهرجان “كان” الأخير بسببه.

ولفت إلى أن بيت الأزياء العالمي مالك تصنيع فستان رانيا يوسف، خرج ببيان رسمي يؤكد أنه لا بطانة للفستان العاري الذي ارتدته في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، مطالبًا الفنانة بالخروج باعتذار واضح تعترف فيه بخطأها بارتداء هذا الفستان العاري دون وضع مبررات.