اعتقال المديرة المالية لشركة هواوي الصينية في كندا… وما علاقة ايران؟

كتب امير فتحي في الجمعة 7 دجنبر 2018 04:58 صباحاً -

وضعت العديد من الدول شركة هواوي الصينية العملاقة للاتصالات على القائمة السوداء، كما اعتقلت منغ وانزو، مديرة العمليات المالية وابنة مؤسس الشركة، في فانكوفر بكندا، حيث تواجه احتمال ترحيلها إلى الولايات المتحدة.

ولم يكشف النقاب عن تفاصيل القضية، لكن الولايات المتحدة تحقق في تشاطات شركة هواوي على خلفية اختراق محتمل للعقوبات المفروضة على إيران.

وطالبت الصين بالإفراج الفوري عن مينغ .

يذكر أن شركة هواوي واحدة من كبريات شركات الاتصالات ، وقد تفوقت على شركة أبل واحتلت المركز الثاني بعد شركة سامسونغ الكورية في مجال صناعة الهواتف الذكية.

وطلبت مينغ حظر نشر معلومات عن اعتقالها ، وهو ما وافقت عليه المحاكم.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية للصحفيين إن الصين طالبت السلطات الكندية والأمريكية بتوضيح سبب احتجاز مينغ في الحال وإطلاق سراحها حماية لحقوقها القانونية.

وقالت شركة هواوي إنها نملك معلومات محدودة عن التهم الموجهة لمينغ .