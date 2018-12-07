شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سعد يصور "محمد حسين" فى الشيخ زايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصور النجم محمد سعد عددا من مشاهده فى فيلمه الجديد "محمد حسين"، بإحدى فيلات منطقة الشيخ زايد الذى ينافس به فى موسم عيد الفطر المقبل، وتجمع المشاهد بينه وبين الفنان بيومى فؤاد ومحمد ثروت، وآخرين من النجوم، حيث يجسد شخصية سائق خلال أحداث الفيلم ويتعرض لكثير من الضغوطات ويقع فى غرام فتاة وتجسدها الفنانة مى سليم.



كواليس فيلم محمد حسين

انطلق تصوير الفيلم بعد عدة تأجيلات بسبب الديكور، وتدور أحداث فيلم "محمد حسين" حول سائق يتعرض لكثير من المواقف الكوميدية التى تؤثر فى شخصيته وفى حياته بشكل عام، وتنشأ علاقة حب بينه وبين إحدى المترددات على الجراج، ولكنها علاقة حب من طرف واحد.

فيلم "محمد حسين"، بطولة محمد سعد ومى سليم وفريال يوسف وويزو وبيومى فؤاد وسمير صبرى تأليف شريف عادل وإخراج محمد على.