شكرا لقرائتكم خبر عن حريفة هوليود.. هانز زيمر ملك الموسيقى التصويرية فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتبر هوليود بمثابة قبلة محبي السينما فى العالم فهي أرض السحر والنجوم الكبار الذي يسعى الملايين لمعرفة أخبارهم ومتابعة إطلالاتهم ، وبالتالى ليس غريباً أن يحفظ الجميع أسماء مثل كريستيان بيل أو ليوناردو دي كابريو، مارك ويلبيرج، كيت وينسلت وغيرهم من النجوم، إلا أن تلك المعرفة والإطلاع ربما لا يمتد لآخرين ممن يسهمون في روائع هوليود الذين أطلقنا عليهم لقب الحريفة لنتعرف عليهم أكثر.





البداية من الموسيقي التصويرية التي تعد من أهم مميزات الأفلام الأمريكية حيث تعتبر عالماً خاصاً له نجومه، فمثلما هنا لها نجوم مثل عمر خيرت وياسر عبد الرحمن ومودي الإمام، هناك نجوم لعل أبرزهم هانز زيمر، فيكفي قائمة الأفلام الذي وضع موسيقاها وامتع بها ملايين ممن كان سر وراء تعلقهم بتلك الأفلام.



هانز زيمر

فيكفى أن الألماني الحائز على الأوسكار أكثر من مرة وضع موسيقى فيلم the lion king أول أفلام ديزني المطولة الذي يحكي قصة سيمبا الشهيرة واستعان فيه بنغمات الموسيقى الأفريقية لينقل المشاهد إلي أدغال افريقيا بصورة رائعة، كما وضع موسيقى فيلم شيرلوك هولموز التي تعد من أبرز الموسيقي فى العالم حيث عاد فيها إلى آلات القرون الوسطي.

هانز زيمر وSherlock Holmes

عبقرية زيمر لم تقف عند هذا الحد وإنما كانت الأبرز في أفلام المحاربين مع رائعة المحارب gladiator الذي ألفها ببراعة شديدة حتى صارت أيقونة فى عالم موسيقى أفلام القتال بفضل رؤيته العظيمة.

موسيقى فيلم gladiator

التحدي الأصعب على الموسيقار الألماني كان أفلام الخيال الذي ينسجها المخرج الرائع كريستوفر نولان من inception، ثلاثية the dark nigh، بالإضافة إلي interstellar وغيرها من أهم الملاحم الذى وضعها ببراعة يغرق فيها المشاهد مثلما حصل مع interstellar الذي يدور في الفضاء ووصفت موسيقاه بالجبارة.

موسيقى interstellar

كما لا يخفى علي أحد أحد أهم أفلام هوليود Pirates of the Caribbean الذى وضع الموسيقى الخاصة به باحترافية عالية وأداء متقن للموسيقار الألماني الذى اتخذ الموسيقى كأقرب صديق له بعد وفاة والده فى سن صغير ليتعرف على كل آلاتها بالإضافة إلى استعانته بالموسيقى الالكترونية الذى أدخلها فى مؤلفاته فأضفت سحراً خاصاً.