"غنيت في الأفراح وروض الفرج".. 8 تصريحات لمدحت صالح في "شريط كوكتيل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

حل الفنان مدحت صالح، ضيفا على الفنان هشام عباس في برنامج "شريط كوكتيل" على قناة الحياة، وخلال اللقاء أدلى مدحت صالح بعدد من التصريحات وكشف عن كواليس حياته الخاصة، ونرصد لكم أبرز 8 تصريحات.

- أغنية "يابنت القلب" خطوة جديدة في تاريخي الفني، والمزيكا بالنسبة لي حقل تجارب لأني حر ولا يوجد من يقيدني، موضحا أنه حين يتعذر عليه وجود منتج ينتج بنفسه.

- الشاعر بهاء الدين محمد، صديقي المجنون صاحب فكرة أغنية "يا بنت القلب" وصاحب المشروع من البداية، والأغنية من ألحان محمد النادي وتوزيع فهد.

- ظللت أغني تتر مسلسلات يحيى الفخراني لمدة 7 سنوات، حتى غنى هشام عباس تتر مسلسل "يتربي في عزو" وكانت عبقرية.

- ندمت على أداء شخصية عبد الحليم في مسلسل "السندريلا" ولو عاد بي الزمن لن أقدم الدور، وهناك من يلعب الدور أفضل مني.

- غنيت في الأفراح وروض الفرج وأنا طفل وسموني "المطرب الكشكول" لأني كنت أحفظ جميع الأغاني.

- قابلت محمد الموجي عام 1973، وغنيت له أغنية "قارئة الفنجان"، وطلب مني ألا أغني لمدة 3 سنوات، ووصفني بالطفل المعجزة.

- أغاني المهرجانات لا هي تكنو ولا هي شعبي، هي مزيج منهما.

- أنتجت للتلفزيون مسلسل "عيلة صالح" وكان هدفي رفع وعي الأطفال وشارك فيه الفنان مصطفى قمر وشريف منير.