هكذا أصبح شكل الفنانة لبنى عبدالعزيز، في أحدث ظهور لها

نشرت الفنانة داليا البحيري صورًا تجمعها بالفنانة القديرة لبنى عبدالعزيز، في أحدث ظهور لها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وكتبت البحيرى على الصورة: "with the one and only loubna abdel aziz".

ظهرت لبنى عبدالعزيز في الصور بكامل أناقتها بعد غياب استمر طويلاً، وهي ترتدي ملابس شتوية وقبعة سوداء زادت من جمالها وجاذبيتها، ولاقت الصور إعجاب عدد كبير من الجمهور والمتابعين، الذين عبروا عن إعجابهم بأناقة وإطلالة الفنانة لبنى عبدالعزيز؛ متغزلين في احتفاظها بملامحها الجميلة رغم تقدمها في العمر وتجاوزها الـ83 عامًا.

من ناحية أخرى، تشارك الفنانة داليا البحيري في مسلسل "للحب فرصة أخيرة"، مع كل من: فراس سعيد، وأميرة العايدي، وريم سامي العدل، وأمل رزق، وهبة الأباصيري، وأحمد عبدالله، ومراد مكرم، وعمرو عابد، وعزة بهاء، وحنان يوسف، وأحمد يحيى، وعمر زهران، ومحمد غنيم، من تأليف: شهيرة سلام، وإخراج منال الصيفي.

جدير بالذكر، أن أولى البدايات الفنية للفنانة لبني عبدالعزيز، كانت في البرنامج الإذاعي «ركن الأطفال»، وكان سنها حوالي 10 سنوات، حين قام بزيارتهم في منزل الأسرة، عبدالحميد يونس، مدير البرامج الأوروبية بالإذاعة وصديق والدها، وعندما رآها أدهشته طريقة إلقائها للأشعار وذكاؤها وتلقائيتها في الحديث؛ فرشحها للاشتراك في البرنامج.