تكريم رانيا يوسف!.. فيديو

كتب امير فتحي في الجمعة 7 دجنبر 2018 03:45 صباحاً -

تكريم رانيا يوسف

ظهرت الفنانة رانيا يوسف داخل حفل مهرجان “نجم العرب” داخل فندق جراند حياة، والذي شهد حضور كوكبة من النجوم منهم الفنان محمد هنيدي، وأكرم حسني، وتامر حسني، خالد سليم وغيرهم.

وأقيم حفل ومهرجان للسنة الثالثة على التوالي، والخاص بتكريم نخبة كبيرة من نجوم الفن من السينما والدراما والغناء.

وتم تكريم كل من الميجا ستار تامر حسني، ومحمد هنيدي، والفنان صلاح السعدني، وهشام سليم، وخالد سليم، ومحمود عبد المغني، وتامر حسين، وتامر علي، والإعلامي أسامة كمال، ورانيا يوسف، وعمر عبد الجليل، وكارمن سليمان، والمنتج وليد منصور، وأكرم حسني، والمخرج ماندو العدل، وأحمد شيبة، وأسامة الشيخ، والمخرج عمر عبد العزيز، وعلي ربيع، ومنة شلبي، وطارق عبد العزيز.