بعد شائعات اعتناقها الاسلام… ميريام كلينك ترد: “هي منشفة”!

كتب امير فتحي في الجمعة 7 دجنبر 2018 03:45 صباحاً -
ميريام كلينك
ما إن نشرت عارضة الأزياء المثيرة للجدل ميريام كلينك صورة لها وهي تضع غطاءً على رأسها حتى اتّهمها بعض روّاد مواقع التواصل الإجتماعي بارتداء الحجاب وتداولوا شائعة إعتناقها الإسلام
وخرجت ميريام كلينك عن صمتها بإعادة نشر الصورة في منشورٍ عبر حسابها الخاص بتطبيق الصور إنستغرام، وأوضحت أن ما تضعه على رأسها هو فوطة سوداء، مستغربةً إقحامها في أمورٍ دينيّة.
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