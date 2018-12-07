كتب امير فتحي في الجمعة 7 دجنبر 2018 03:45 صباحاً -

أعلنت المخرجة اللبنانية نادين لبكي عن ترشيح فيلمها الجديد بعنوان “​كفرناحوم​” الى جائزة الـ “غولدن غلوب” العالمية لأفضل فيلم بلغة أجنبية. وكتبت لبكي عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي قائلة: “إلى فريق عمل فيلم كفرناحوم الجميل، هذا لأجلكم”. كما نشرت لبكي فيديو، عبر حسابها على انستغرام، يوثق لحظة تلقيها الخبر بفرحة كبيرة. وتفتتح جوائز “غولدن غلوب” التي يختار أعضاء رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية الفائزين بها، موسم جوائز هوليوود الممتد والذي يختتم بجوائز “أوسكار” في الرابع والعشرين من شهر شباط فبراير العام المقبل.

شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد… ردة فعل نادين لبكي بعد ترشيح “كفرناحوم” لجائزة Golden Globe الامريكية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة نورت وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي نورت ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .