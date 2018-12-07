شاهد… راغب علامة يرفع الصوت بوجه السياسيين اللبنانيين بـ “طار البلد”

كتب امير فتحي في الجمعة 7 دجنبر 2018 03:45 صباحاً -

راغب علامة

أطلق السوبر ستار راغب علامة صرخة وطنيّة من خلال أغنية سياسية كتب كلماتها نزار فرنسيس، ولحّنها ووزّعها جان ماري رياشي.

وتحمل الأغنية الجديدة اسم “طار البلد”، دعوة للشعب اللبناني للتصدي والتحرك، وعدم السكوت بعد الآن عما يحدث على أرضه، للحفاظ على لبنان قبل فوات الأوان.

وتقول كلمات الأغنية: “صار الوقت… صار الوقت يا ناس… نصرخ على العالي ما في وقت… طار البلد يا ناس… وينيي العدالة.. عم تنطفي الأحلام… والوعي فينا نام… كلمالا لقدام… عم تصعب الحالة”.

ويسلط راغب علامة الضوء في أحدث أغنياته، على العديد من القضايا الحيوية التي يمر بها الشارع اللبناني، ومنها أزمة انتشار القمامة، وغلاء الوقود.

وأذيعت أغنية “طار البلد” في مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “الجديد” اللبناني، مساء الخميس، وهي من كلمات نزار فرنسيس، وألحان جان ماري رياشي.