شكرا لقرائتكم خبر عن ليوناردو دى كابريو وجينيفر لوبيز فى ميامى لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقطت عدسات مصوري الباباراتزي المطربة جينيفر لوبيز مع صديقها بإطلالة ساحرة كعادتها مع اليكس رودريجز في مدينة ميامي أثناء وجود معرض بازل للوحات.

موقع الديلي ميل بدوره تطرق إلى ظهور الثنائى الأخير معاً خلال أحد التقارير استهله فى البداية بأن النجمين اشتريا بداية العام شقة من أغلى الشقق فى مدينة نيويورك، تحدثت عنها المواقع العالمية وقتها، موضحة أنهما يخططان من أجل شراء لوحة مميزة ربما يضعاها في هذا المنزل من خلال المعرض الذي تواجدا فيه، حيث أطلت لوبيز ذو الـ 49 عام متألقة كعادتها بالزى الأسود وبقوام مثالي يميز نجمة الغناء فى العالم التي تعتبر أحد أيقونات الغناء والتمثيل.













كما لم يقتصر حجم المشاهير بهذا المعرض على جينيفر فقط، وإنما امتد إلى شخصيات أبرزها أيضاً ليوناردو دي كابريو الذي حاول إخفاء نفسه من أعين الكاميرات الموجودة.

















لوبيز على جانب آخر تنتظر طرح أحدث أفلامها Second Act خلال الفترة المقبلة وتحديدًا نهاية الشهر فى الـ21 من ديسمبر الجاري بعدما تم طرح البرومو الخاص به مؤخرًا وحقق نجاحاً كبيراً على مستوي المشاهدة إلى الآن.