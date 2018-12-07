شكرا لقرائتكم خبر عن مخرج "ورد مسموم" يناقش فيلمه مع الجمهور 11 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض سينما الزمالك فيلم "ورد مسموم" الثلاثاء 11 ديسمبر فى السابعة مساءً بحضور مخرج ومؤلف الفيلم أحمد فوزى صالح، للإجابة على أسئلة الحضور بعد العرض مباشرةً.

الفيلم يتتبع حياة "تحية" - عاملة نظافة مراحيض - لم تترك لها الدنيا شيئا سوى أخيها "صقر" عامل المدابغ، الذى تعيش لأجله وتفنى حياتها فى خدمته، تنقلب حياتها رأسا على عقب حينما تعلم أنه يحاول البحث عن فرصة للخروج من جحيم المدابغ، وهو ما ترفضه تحية فتحاول عرقلته بشتى الطرق وتقرر القيام بأى فعل لإبقائه بجانبها.

عرض الفيلم فى العديد من المهرجانات الدولية، وحصل مؤخرا على 3 جوائز من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى.