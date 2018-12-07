مدحت صالح: ندمت على المشاركة في هذا المسلسل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

قال الفنان مدحت صالح، إنه ندم على مشاركته في مسلسل "السندريلا"، بشخصية عبدالحليم حافظ، مؤكدًا، أن الزمان لو عاد لن يقدمها.

وأضاف مدحت صالح، خلال لقائه ببرنامج "شريط كوكتيل"، للفنان هشام عباس، المعروض على قناة الحياة، أن شركة إنتاج أخرى كانت تنتج عملًا مشابهًا للقصة وحدثت مشاكل بسببه، موضحا أن هناك فنانين من الممكن أن يقدموا الدور أفضل منه؛ لأنه لا يرى نفسه ممثلا إنما مطربا حل ضيفا على التمثيل.

يُذكر أن مسلسل "السندريلا"، من إخراج سمير سيف وبطولة منى زكي، عن السيرة الذاتية للسندريلا سعاد حسني.