مدحت العدل ينهئ شريهان في عيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:
نشر السيناريست مدحت العدل عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" تغريدة هنأ فيها الفنانة شيريهان بعيد ميلادها.
وكتب العدل: "في عيد ميلاد الأسطورة شريهان لا أجد ما أقوله لها سوي .. كل سنة وإنتي "شريهان" وكفي".
يُذكر أن الفنانة شيريهان من مواليد 6 ديسمبر ولدت في القاهرة، تعدّ من أهم الفنانات المصريات، بدأت حياتها الفنية وهي في الرابعة من عمرها وعملت في المسرح والسينما والتلفاز، توقفت عن العمل الفني عام 2002 بعد تعرضها للمرض الذي أثر على عملها في السنوات الأخيرة.
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