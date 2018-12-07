على أنغام هندية.. مذيعات "إم بي سي" يرقصن مع شاروخان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشر الحساب الرسمي لبرنامج " إم بي سي تريندنج"، المعروض على قناة " إم بي سي" فيديو لمقدمات البرنامج وهم يرقصون مع الفنان العالمي شاروخان في الأستديو. وعلق الحساب الرسمي على الفيديو: "مقدمات يشاركن شاروخان في الرقص على أغنية بوليودية". يُذكر أن النجم شاروخان ينتظر عرض فيلمه الجديد " زيرو" والذي يقدم فيه دور قزم يطارد الفنانين مما يوقعه في العديد من المشاكل.

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