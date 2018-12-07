"حبيت أخد وقت لنفسي".. ياسمين صبري تكشف سبب غيابها عن السوشيال ميديا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشرت الفنانة ياسمين صبري، عبر حسابها الشخصي بموقع تويتر تغريدة، توضح فيها سبب غيابها عن مواقع التواصل الاجتماعي الفترة الأخيرة.

وكتبت ياسمين: "للمهتمين بغيابي، أنا بس حبيت أخد وقت لنفسي".

يُذكر أن ياسمين صبري أغلقت منذ أيام حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي وأغلقت هاتفها وحسابها على الواتساب، في خطوة مفاجئة لجمهورها.

وكان آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري في السينما، مشاركتها في بطولة فيلم "الديزل" مع الفنان محمد رمضان من إخراج كريم السبكي.

