فيلم كفرناحوم لنادين لبكي في الغولدن غلوب وهذه كانت ردة فعلها فور علمها بالخبر

أعلن منظمو حفل جوائز "غولدن غلوب" السينمائية السنوية السادسة والسبعين، اليوم الخميس، القائمة النهائية للأعمال المنافسة على الجائزة الفنية العريقة.

ومن بين الأفلام الأجنبية المرشحة أعلنت اللجنة المنظمة أن فيلم "كفرناحوم" للمخرجة اللبنانية نادين لبكي من لبنان ينافس عن فئة "أفضل فيلم أجنبي".

وسيعرض فيلم " كفرناحوم" الليلة في مهرجان مراكش ضمن العروض الخاصة وفي الصالات المغربية ابتداء من 12 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وسبق للمخرجة اللبنانية نادين لبكي ان فازت بجائزة لجنة التحكيم في مهرجان كان السينمائي الدولي، عن فيلم "كفرناحوم"، في الدورة التي تنافس فيها صناع 21 فيلما.

ويتحدث "كفرناحوم" عن طفل يقرر رفع دعوى قضائية ضد عائلته لأنها "تسببت بمجيئه إلى عالم مليء بالحروب والعنف" وهو من بطولة ممثلين شباب، يقفون أمام الكاميرا لأول مرة.

وتتنافس على الجائزة أفلام من اليابان والمكسيك وألمانيا وبلجيكا للحصول على "أفضل فيلم بلغة أجنبية".

وسيتنافس على الجائزة المرموقة لرابطة هوليوود للصحافة الأجنبية، الفيلم الياباني " متجر اللصوص" المخرج الياباني هيروكازو كورايدي الحاصل في مهرجان "كان" السينمائي على جائزة النخلة الذهبية، والفيلم البلجيكي "الفتاة"، والفيلم الألماني "لا تنظر بعيدا"، والفيلم "روما" للمخرج المكسيكي ألفونسو كوارونا.

وسيقام حفل توزيع جوائز "غولدن غلوب" في دورته الـ 76، في 6 يناير/ كانون الثاني 2019، في فندق بيفرلي هيلتون بكاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية.

ردة فعل نادين لبكي