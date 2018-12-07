لماذا رفض الأمير ويليام ارتباط شقيقه بميجان ماركل؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يبدو أن الخلافات بين كيت ميدلتون، وميجان ماركل، داخل أروقة القصر الملكي البريطاني، قد أدت إلى انكشاف العديد من الأسرار التي لم يكن احد يعلمها.

صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، ذكرت أن الأمير وبليام وزوجته كيت ميدلتون، دوقا “كامبريدج”، لم يبديا في البدء رضاهما عن العلاقة التي جمعت الأمير هاري وميجان ماركل قبل الزواج.

الصحيفة نقلت عن مصدر قوله: اعتبرا أن الأمور تسير بين الأمير والممثلة بشكل سريع جداً، وقد شعر ويليام تحديداً بالقلق؛ وعبر عن شكوكه على مسمع من شقيقه المقرب منه.

وسائل إعلام بريطانية كانت قد كشفت خلال الأيام القليلة الماضية عن توتر في العلاقات بين الثنائي كيت ميدلتون وميجان ماركل، مما أدى إلى ظهور أنباء تفيد إلى عزم هاري وميجان مغادرة القصر الملكي والانتقال إلى مكان آخر.

وأشارت إلى أن كيت ميدلتون حاولت تقديم بعض النصائح للقادمة الجديدة إلى القصر، ميجان ماركل، إلا أن المحادثة بينهما لم تنته بشكل جيد، حيث أشار موقع Page Six إلى أن كيت ميدلتون أخبرت صديقاتها أنها حزينة جداً بسبب ما حدث، وأنها تشعر بأن الأمير هاري بدأ يتغير.

بعض التقارير أفادت أن ميجان دوقة “ساسكس” لا تتعامل مع الموظفين بلطف، وأنها دفعت كيت إلى البكاء حلال جلسة تجربة فستان الأميرة شارلوت.