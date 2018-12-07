جورج بوش الابن يجهش بالبكاء في حضور 4 رؤساء.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

دخل الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن، في نوبة من البكاء خلال إلقائه خطاب رثاء والده جورج بوش الأب، أثناء مراسم الجنازة التي أقيمت في الكاتدرائية الوطنية بالعاصمة واشنطن.

وسائل الإعلام الأمريكية بثت لقطات حية للمراسم الرسمية، حيث حمل أفراد حرس الشرف نعش بوش الأب خارج مبنى الكونجرس الأمريكي بواشنطن؛ لنقله إلى الكاتدرائية الوطنية ضمن موكب مهيب.

أفراد حرس الشرف عزفوا النشيد الوطني، كما أطلقت المدفعية 21 طلقة تحية قبل نقل الجثمان، بحضور أسرة بوش الأب.

جورج بوش الأب توفي في منزله بمدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية مساء يوم الجمعة الماضي عن عمر ناهز 94 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

الرئيس الأمريكي الراحل تولى رئاسة الولايات المتحدة لفترة واحدة فقط بين عامي 1989 و1993، وهو والد الرئيس الجمهوري الأسبق جورج دبليو بوش الذي تولى السلطة لفترتين من عام 2001 إلى عام 2009، وكذلك حاكم فلوريدا السابق جيب بوش، الذي فشل في مسعاه لنيل ترشيح الجمهوريين في انتخابات الرئاسة لعام 2016.

حضر مراسم التأبين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا، إلى جانب الرئيس السابق باراك أوباما وزوجته، بالإضافة إلى الرئيس الأسبق بل كلينتون وقرينته.