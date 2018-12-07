أكرم حسني يدحل «الأوضة الضلمة الصغيرة»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعاقد المنتج وليد منصور، مع الفنان المصري أكرم حسني، ليقوم ببطولة فيلمه الجديد “الأوضة الضلمة الصغيرة”، وهو من قصة محمد سامي، وسيناريو وحوار هشام هلال، وإخراج محمد سامي، وسوف يبدأ تصوير الفيلم 20 ديسمبر الجاري، وذلك لعرضه في عيد الفطر المبارك.

وكان آخر أفلام “أكرم” مع وليد منصور، فيلم “البدلة، والذي حقق أعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية، وهو بطولة تامر حسني وأكرم حسني وأمينة خليل.

ومن جهة أخرى تعاقد المنتج كريم أبو ذكري، مالك شركة k media، مع النجم أكرم حسني، على بطولة مسلسل جديد يخوض به السباق الدرامي الرمضاني القادم.

ويحمل المسلسل عنوان “اسمه ايه”، والعمل من تأليف أيمن وتار وإخراج خالد الحلفاوى، ويعد التعاون الثانى بين أبوذكرى وأكرم حسني، بعد نجاح مسلسلهم “الوصية” خلال السباق الدرامي الرمضاني الماضي.

ومن جانبه أكد كريم أبوذكري، في تصريحات صحفية، أنه بصدد اختيار باقي أبطال العمل، مشيرًا الي أن النجاح الذي حققه مع أكرم حسني الموسم الماضي، جعله يتعاقد معه على مسلسل جديد لرمضان القادم 2019، متمنيًا تحقيق نفس النجاح.