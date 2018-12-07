محمد عادل إمام يصور «لص بغداد» فى القناطر الخيرية

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قام النجم المصري محمد إمام، بتصوير عددا من مشاهد فيلمه الجديد “لص بغداد”، داخل متحف فى القناطر الخيرية، وجمعت المشاهد بينه وبين الفنان محمد عبد الرحمن وياسمين رئيس وآخرين من النجوم، حيث استمر التصوير يوما واحد وانتقل بعدها إلى ديكور آخر لاستكمال تصوير المشاهد الخارجية من أحداث الفيلم، ثم حصلت أسرة الفيلم على إجازة يوم واحد من التصوير وهو الخميس 6 ديسمبر.

النجم المصري الشاب يواصل تصوير عدد من مشاهد الأكشن والمطاردات، كما يظهر كل من الفنان صلاح عبد الله والفنان أحمد رزق كضيوف شرف للعمل ضمن أحداث الفيلم، ومن المقرر أن يطرح فى موسم عيد الفطر 2019.

ويشارك في بطولة فيلم “لص بغداد”، محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، محمد عبد الرحمن، ياسمين رئيس، صلاح عبد الله، أحمد رزق، وآخرين، تأليف تامر إبراهيم، إخراج أحمد خالد موسى، إنتاج شركة سينرجى فيلمز.