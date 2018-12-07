ياسمين جمال في لوك جديد ينال إعجاب متابعيها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

اختارت الفنانة المصرية الشابة ياسمين جمال لها لوك جديد، وغيرت من شكلها الذي اعتاد الجمهور أن يراها به.

ياسمين قررت أن يكون التغيير متعلق بشعرها، حيث قامت بقصه وسايرت موضة هذا العام الذي اتبعتها عدد من النجمات، وغيرت لونه للأشقر الفاتح، وذلك بعد سنوات من ظهورها بالشعر الأسود.

جمهور الفنانة المصرية أبدى إعجابه بالشكل لذي ظهرت به من خلال عدد كبير من التعليقات، وإن كان البعض الآخر رأى أنها كانت أجمل بالشعر الاسود.

ياسمين جمال فنانة مصرية من مواليد عام 1984، شاركت في عدة أعمال فنية وهي صغيرة مثل مسلسل «أم كلثوم»، مع الفنانة صابرين، ومسلسل «أين قلبي»، مع النجمة يسرا، وكانت عضو في «فريق الأحلام» بقيادة هاني شنودة، وقدمت عدة أغنيات، تم بدأت مشوارها في التمثيل.

من أهم أعمالها الفنية: «دلع البنات، الشوارع الخلفية، شط إسكندرية، قصة الأمس، الست أصيلة، ضبط وإحضار»، ومن أفلامها: «كتكوت، بدون رقابة، شيكامارا»، وتزوجت من الفنان إسماعيل معوض في عام 2016 وانفصلت عنه بعد شهور قليلة.